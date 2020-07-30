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محمود مسلم

سحب رعدية.. حالة الطقس في المشاعر المقدسة

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(وكالات)
07:01 م | الخميس 30 يوليو 2020
بيت الله الحرام

بيت الله الحرام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مساء اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت الهيئة عن فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة السعودية، إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75% ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، موضحة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة العاشرة ليلاً.

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