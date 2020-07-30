الصحة السعودية: الحالة الصحية لضيوف الرحمن في مشعر عرفة مطمئنة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفة مطمئنة ولم يتم تسجيل أي أمراض بينهم بما في ذلك وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكدت الوزارة السعودية، أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم.

وأشارت الصحة السعودية، إلى أن الخطة الصحية تجري وفق ما هو مخطط له بما في ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الإحترازية.