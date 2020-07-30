بومبيو يؤيد إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، إنه يرغب في إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرا أن الانتقال السلمي الذي تعيشه البلاد يمثل فرصة تاريخية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأشار بومبيو أكثر من مرة إلى أن وزارة الخارجية تأمل في إزالة التصنيف الذي يعيق بشدة الاستثمارات في السودان، لكن برزت خلافات بين البلدين على خلفية حزمة تعويض عن تفجير السفارتين الأمريكيتين عام 1998.

وقال بومبيو، للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الكونجرس سيتسلم مشروع قانون حول الموضوع "قريبا جدا".

وأضاف بومبيو: "أظن أن رفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب إن استطعنا مساعدة ضحايا تلك المأساتين سيكون أمرا جيدا للسياسة الخارجية الأمريكية".

واعتبر بومبيو، أن سقوط نظام عمر البشير عقب مظاهرات حاشدة ومرور نحو عام على تعيين حكومة رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك، يمثل "فرصة لا تتكرر كثيرا".

وتابع الوزير الأمريكي قائلا: "توجد فرصة ليس فقط لبدء بناء ديموقراطية، بل يحتمل أن تؤدي أيضا إلى بروز فرص إقليمية".

واستقبل البشير، زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في البلاد التي اتهمت بدعم متطرفين فجروا السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا، ما أدى إلى مقتل 224 شخصا وجرح نحو 5 آلاف آخرين.

ووافقت الحكومة السودانية الجديدة على دفع حزمة تعويض للمتضررين من التفجيرين، لكن برزت خلافات حول تقديم تعويضات للأمريكيين أعلى من تعويضات الأفارقة الذين يمثلون أغلب الضحايا.

من جانبه، حثّ السناتور الديموقراطي كريس كونس المعروف باهتمامه بالشؤون الإفريقية، بومبيو على "بذل قصارى جهده" لدعم حمدوك واغتنام الفرصة "لإيجاد شريك ديموقراطي جديد في المنطقة".