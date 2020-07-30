إذاعة القرآن الكريم تبث أذان المغرب قبل موعده بـ4 دقائق

كشف حسن مدني رئيس إذاعة القرآن الكريم، عن حدوث خطأ تمثل في إذاعة أذان المغرب قبل موعده بأربعة دقائق تقريبًا.

وأضاف "مدني" في تصريح لـ"الوطن" أنه جار معرفة أسباب الخطأ الذي لاحظه عدد من متابعي الإذاعة.

وأثار الخطأ الذي وقعت فيه جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أكدوا إذاعتها أذان المغرب قبل موعده بـ5 دقائق، الأمر الذي أثار مخاوف حول إفساد صيام يوم عرفة لدى متابعي الإذاعة.

وكتب محمد الشقري: "المذيع قال الساعة الآن السابعة إلا الربع موعد أذان المغرب ويرفع الأذان الشيخ محمد رفعت، أعلم أنه خطأ غير مقصود ولكنه كبير.. يجب إحالة المذيع للتحقيق".

وكتب شريف عقل: "اذنتو بدري 5 دقايق ليه".

وقال عمرو صابر: "با أفندم أذان المغرب بخمس دقائق في الإذاعة".

وكتبت هناء الزايدي: "الأذان اذن اليوم بدري خمس دقائق في الاذاعه وجوامع اذنت معاكم وناس فطرت ولاحول ولاقوة الابالله".

وكتب سيد الدسوقي: "حرام عليكم تذيعوا آذان المغرب مبكرًا".

وكتبت إسراء إبراهيم: "انتو أذنتوا المغرب بدري خمس دقايق ازاي؟".