رئيس الجزائر يدعو للالتزام بالوقاية من كورونا خلال عيد الأضحى المبارك

دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، مواطنيه إلى عدم التراخي في تنفيذ إجراءات الوقاية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عيد الأضحى المبارك، وطالبهم برفع درجة اليقظة لتوفير شروط استئناف النشاطات في كل القطاعات.

وقال تبون، في رسالة تهنئة للشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك: "تشاء الأقدار أن نقضي عيدا آخر من الأيام التي عظمها الله في جو لا يختلف عن عيد الفطر المبارك حيث يحرم لأول مرة عشرات الآلاف من أبناء الوطن كسائر المسلمين الآخرين في العالم من أداء مناسك الحج إلى بيت الله الحرام لهذا العام، وحيث مازالت المساجد ودور العبادة مغلقة بسبب جائحة كورونا".

وأضاف الرئيس الجزائري، "رحم الله ضحايا الوباء، وتعازينا الخالصة لأهاليهم وذويهم، وعجل الله بشفاء المصابين والمرضى، وتحية عرفان وتقدير أخص بها موظفي الصحة وسائر المتطوعين الواقفين إلى جانبهم كنا نتمنى أن يكون الظرف مختلفا، حتى نحيي سنة خليل الرحمن سيدنا ابراهيم عليه السلام كما جرت العادة بالتواصل والتراحم وشخصيا، كم تمنيت أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأعظم بالعاصمة مع جموع المصلين، إيذانا بفتحه للعامرين لبيوت الله آمنين مطمئنين، ولكن شاءت الأقدار غير ذلك، فليس أمامنا إلا الصبر على أقدار الله".

وأعرب الرئيس الجزائري، عن ثقته في تجاوز هذه المحنة بفضل إرادة الشعب، وعبقرية أبنائه، وإمكانات وقدرات الجزائر المتنوعة، مضيفا: "أدعوكم جميعا إلى تجنب التراخي في الوقاية من الوباء، بل أحثكم على رفع درجة اليقظة حتى نختصر الطريق إلى بر الأمان، ونوفر شروط استئناف النشاطات في كل القطاعات بالعلم والعمل".

وأكد تبون، أن المجتمع القوي هو القادر على الصبر والصمود، وعلى تحويل المحنة إلى محفز لانطلاقة جديدة، موضحا: "ومجتمعنا قوي، ومتضامن، لا سيما في الشدائد كما تجلى مرة أخرى من خلال الهبة التضامنية الوطنية، وتنافس المبادرات الخيرة للتخفيف من معاناة المصابين والمتضررين".