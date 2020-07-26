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محمود مسلم

الجزائر تقرر إغلاق العاصمة لمنع تفشي كورونا

كتب:

وكالات
06:51 م | الأحد 26 يوليو 2020
الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون

قررت الجزائر، مساء اليوم الأحد، غلق جميع مداخل العاصمة، في إطار تطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا، وفق ما أعلنت قيادة الدرك الوطني.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية لموقع طريقي التابعة لقيادة الدرك الوطني، فقد تم غلق جميع مداخل ولاية الجزائر العاصمة وفقا لقناة "العربية".

وأردفت قيادة الدرك الوطني، أن هذا القرار يستثني الأشخاص الذين يحملون رخص تنقل استثنائية.

وقد سجلت الجزائر، اليوم الأحد، رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حسب ما كشفت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة الجائحة، حيث تم تسجيل 593 إصابة جديدة، و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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