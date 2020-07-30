تبدأ من 150 جنيها للخروف.. أجرة الجزارين لو هتدبح في البيت

ساعات قليلة تفصلنا على عيد الأَضحى المبارك، والذي نعيد فيه أعظم تضحيه قام بها سيدنا إبراهيم عندما قام بذبح ابنه إسماعيل، ومن هنا كان حرص كثير من المسلمين على التضحية بأحد الأنعام.

وإذا كنت تنوي التضحية في المنزل، فيجب أن تعرف أسعار أجرة الجزارين، حتى لا تتعرض للنصب.

أسعار ذبح الخروف تبدأ من 150 جنيه

ووفق المعلمة هويدا حسني، فأن أجرة الجزارين عن الذبح تختلف من منطقة لأخري..

ففي المناطق الشعبية يبدأ الذبح بـ150 جنيهًا، بالإضافة إلى الجلد والقرون.

وفي المناطق الراقية، يتراوح الذبح ما بين 500 إلى 600 جنيهًا.

وأضافت أن هذه المبالغ قد ترتفع خلال اليوم الأول من العيد، بسبب الإقبال على الذبح، وقد تقل في الأيام التالية.

أجرة ذبح العجول تبدأ من 1500 جنيهًا

العجل .... يبدأ من 1500 جنيها ويصل إلى 2500 جنيهًا، بسبب المجهود الذي يبذله الجزار في تقطيع وفصل اللحم عن العظم "يشفي".

وقال مصطفى محمد جزار، إن موسم عيد الأضحى من أهم الفترات للجزارين طوال العام، موضحًا أنه لا يوجد أي تسعير مفرضه عليهم، بل الأمر يرجع للصنايعي حسب إمكانياته.

وأضاف أن أسعار الذبح للخروف تبدأ من 200 للصغير، و400 كبير، وللعجل الصغير 900 جنيه، والكبير تتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه، والجمل يبدأ من 2200 جنيه.

وأوضح أن الجزار المتمكن في عمله يمكنه الذبح وعدم تخريب الحيوان، فلا يفسد الجلد أو العظم، ويمكنه إخراج أجزاء معينة بشكل سليم مثل عرق الرستو والريش، مما يجعل أجرته مرتفعة.