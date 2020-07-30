سفير الصين بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ سفير الصين بالقاهرة، "لياو ليتشيانج"، اليوم، الشعب المصري الصديق بالنيابة عن سفارة الصين، بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

وأضاف "ليتشيانج" في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الشعبين المصري والصني يتكاتفان لمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد -19" وأن التعاون في مختلف المجالات مستمر.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت في وقت سابق، اليوم، إن مصر - التي تعد ثان أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان - سجلت انخفاضا في عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" على مدى الأسابيع الخمسة الماضية.