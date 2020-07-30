بيان مهم لـ"الإفتاء" بشأن الإفطار على أذان المغرب قبل موعده

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل القائم حول حكم صيام المسلمين اليوم وأفطارهم بعد أزمة أذان المغرب، حيث بث الإذاعة الأذان مبكرا عن موعده

وقالت الدار في بيان لها من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا، وهم الظاهرية، وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية، مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان لعموم قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، والنسيان لا يفسد به الصوم، فكذلك الخطأ.. ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول : " مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز.