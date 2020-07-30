رئيس التحرير

محمود مسلم

بيان مهم لـ"الإفتاء" بشأن الإفطار على أذان المغرب قبل موعده

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
08:54 م | الخميس 30 يوليو 2020
شوقي علام

شوقي علام

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل القائم حول حكم صيام المسلمين اليوم وأفطارهم بعد أزمة أذان المغرب، حيث بث الإذاعة الأذان مبكرا عن موعده

وقالت الدار في بيان لها من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا، وهم الظاهرية، وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية، مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان لعموم قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، والنسيان لا يفسد به الصوم، فكذلك الخطأ.. ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول : " مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز.

اقرأ المزيد:

البرلمان يرفض لقب "فضيلة المُفتي" بقانون تنظيم دار الإفتاء المصرية

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون بتنظيم دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية: التحرش الجنسي من أفعال المنافقين

دار الإفتاء المصرية تنعي عبد العزيز سيف النصر عضو كبار العلماء

دار الإفتاء المصرية تنعى الشيخ محمود الطبلاوي: اللهم شفع فيه القرآن

دار الإفتاء المصرية: التبرع بجهاز تنفس صناعي يعتبر صدقة جارية