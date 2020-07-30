انخفاض طفيف في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليومية

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 30 يوليو، بعد فترة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع، ليسجل عيار 21 مبلغ 871 جنيهًا، مقابل 875 جنيهًا في معاملات صباح اليوم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم كالتالي:

أسعار الذهب

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 993 و 995 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 869 و 871 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 745 و 747 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية اليوم، إلى 6 آلاف و384 جنيه.