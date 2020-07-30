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محمود مسلم

زعيم المعارضة الكندية يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك

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(أ.ش.أ)
09:43 م | الخميس 30 يوليو 2020
زعيم المعارضة الكندية يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك

زعيم المعارضة الكندية يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ زعيم المعارضة الكندية أندرو شير، اليوم، المسلمين في كندا وحول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال شير، في بيان صدر من مكتبه: "يحتفل المسلمون في شتى أنحاء كندا بعيد الأضحى. وبالنيابة عن المحافظين الكنديين، أتقدم بأطيب تمنياتي لجميع المسلمين الكنديين من أجل احتفال مبارك. عيد مبارك".

وأعرب زعيم حزب المحافظين، عن أمله في أن يحتفل المسلمون الكنديون غدا الجمعة، بمجموعات صغيرة وتبادل الهدايا والمشاركة في الفعاليات الاحتفالية عبر الإنترنت، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" .

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