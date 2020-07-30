قبل الشراء أو الذبح.. كيف تفرق بين اللحمة السليمة وغير الصالحة؟

تحتفل الأمة الإسلامية غدًا بعيد الأضحى المبارك، والذي تمثل فيه أضحية العيد أبرز مظاهره، ولعل عيد الأضحى لهذا العام يأتي في ظروف مختلفة حيث يأتي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول كيفية التفريق بين شكل اللحمة السليمة وغير السليمة، سواء التي يشتريها الزبون من الجزار، او من يذبح الأضحية.

في السطور التالية، يجيب "الوطن" على هذا سؤال كيف تفرق بين اللحمة السليمة وغير الصالحة؟، حيث يوضح الدكتور فهيم شلتوت، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، ماهي الطرق الواضحة التي يمكن من خلالها التفرقة بين اللحمة السليمة وغير الصالحة.

الدكتور فهيم يقول، إن لون اللحمة من أبرز النقاط التي توضح سلامتها من عدمها، حيث أن اللون الأحمر الوردي يدل على سلامة اللحمة، على أن يتم شرائها من جزار موثوق، وتكون اللحمة مختومة.

وأضاف شلتوت، لـ"الوطن"، أن الختم الموجود في اللحمة عند الجزار يؤكد أنه تم ذبحها داخل المذبح، وهو ما يعني أنها قد تعرضت للكشف من قبل الطبيب البيطري، الذي لا يختم اللحمة الا إذا كانت سليمة 100%، واذا كانت غير صالحة يتم اعدامها.

وأشار أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بكلية الطب البيطري جامعة بنها، إلى أن أضحية العيد يفضل أن يتم ذبحها أيضًا في المذابح الخاصة، حتى يكشف عليها طبيب بيطري يحدد مدى صلاحية الحيوان، أما في حالة الذبح في المنزل أو في الشوارع، فلابد من التأكيد على بعض الأشياء أهمها اللون الأحمر الوردي، واذا كانت اللحمة بها بعض التجمعات الحمراء فمن الممكن أن تكون كدمات أو خراريج.

وتابع: يجب أن تكون الرئتين لونهما أحمر وردي فاتح، حيث إذا كانت يعاني الحيوان من التهاب رئوي تكون الرئتين لونهما أحمر دموي، لافتًا أنه إذا وجدت بعض التجمعات الدموية في جزء من الرئة يمكن استئصالها، أما إذا كانت الرئة بأكملها بنفس اللون الأحمر الدموي فيتم اعدامها فورًا.

وشدد الدكتور فهيم شلتوت، على ضرورة الضغط على كبد العجل أو الخروف من الجانبين، وذلك من أجل خروج الديدان أو الصديد من التكيسات الطفيلية التي تشبه أكياس المياه.