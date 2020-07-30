تعرف على أسعار تذاكر عروض الصوت والضوء المخفضة في عيد الأضحى

قررت شركة مصر للصوت والضوء استمرار التخفيضات التي تقدمها على أسعار تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية للمصريين والعرب، بهدف تنشيط السياحة وإتاحة الفرصة للمصريين والعرب الترفيه طوال أيام العيد.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها أسعار التذاكر بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لعروض الصوت والضوء ومواعيد العروض والتي جاءت كما يلي:

أسعار تذاكر عروض الصوت والضوء

سعر التذكرة العادية 45 جنيها بدلا من 80 جنيها

سعر التذكرة 65 جنيها فئة "VIP" بدلا من 100 جنيه.

تقام عروض الصوت والضوء باللغة العربية بمنطقتي الأهرامات وفيلة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وفي مناطق الكرنك وادفو و أبو سمبل في الساعة السابعة مساء.

وكانت الشركة أعلنت عودة عروض الصوت والضوء يوم 1 يوليو 2020، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر، نظراً لظروف لجائحة فيروس كورونا المستجد بمصر والعالم، على أن تقدم العروض بطاقة استيعابية 25%، وذلك تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، كما قررت تخفيض التذاكر 50% لتشجيع الأجانب المقيمين والمصريين على الحضور والزيارة.