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أشرقت تغني "آه لو لعبت يا زهر" وأحمد السيسي يتألق بـ"بنت السلطان"

كتب:

شريف سليمان
10:21 م | الخميس 30 يوليو 2020
الإعلامية بسمة وهبة

الإعلامية بسمة وهبة

تألقت الطفلة أشرقت أحمد، في أغنية "آه لو لعبت يا زهر"، للمطرب الشعبي أحمد شيبة، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "on".

وقالت "أشرقت"، إنها قدمت الأغنية بسبب طابع الفرح الذي تتسم به، وهو ما يناسب أيام عيد الأضحى، مشيرةً إلى أنها تسمع أغاني المهرجانات، لكنها لا تغنيها.

وتألق الطفل أحمد السيسي، في أغنية "يا بنت السلطان"، للمطرب الشعبي الكبير محمد عدوية.

وأعربت "بسمة"، عن إعجابها الشديد بأداء أحمد السيسي، للأغنية، قائلةً: "أحسنت وإيه الجمال ده.. وإيه القمر ده.. وإيه الثقة دي، حسيت إن عدوية قدامي".

وأشار أحمد السيسي، إلى أنه قابل المطرب الكبير محمد عدوية، مرة في إحدى حفلاته، متابعًا: "غنيت أمامه وأثنى على صوتي، وأعتبر أن غنائي له شهادة كبيرة لي".

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