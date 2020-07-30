مسؤول أمريكي: هاكرز استهدفوا شركة "موردنا" التي تطور لقاح كورونا

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مسؤول أمني أمريكي، إن هاكرز مرتبطين بالحكومة الصينية استهدفوا شركة "مودرنا" الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام، لسرقة بيانات هامة حول لقاح وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت شركة "مودرنا" لـ"رويترز"، أنها كانت تتواصل مع مكتب التحقيقات الفدرالي الذي أبلغها بوجود "أنشطة استطلاع معلومات" مشبوهة، أجرتها مجموعة قرصنة، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأوضح المتحدث باسم الشركة جاي جوردان: "تبقى مودرنا حذرة للغاية إزاء أية تهديدات سيبرانية وستستمر في تقييم التهديدات وحماية معلوماتها الثمينة".

ولم يقدم المسؤول الأمني الأمريكي، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أي معلومات إضافية عن عملية الاستهداف.

جدير بالذكر، أن لقاح شركة "مودرنا" هو أحد أكثر اللقاحات تقدما في مراحل التطوير، كما تراهن عليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة.