"السيسي" يتبادل التهنئة مع الملوك والرؤساء بمناسبة عيد الأضحى

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسى برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس «السيسى»، فى برقياته للزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً المولى -عز وجل- أن ينعم على شعوبهم العربية والإسلامية بالرخاء والرفاهية.

وبعث الرئيس ببرقية تهنئة إلى مسلمى مصر فى الخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جاء فيها: «الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، أبعث إليكم بأرق التهانى وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أدعو المولى العلى القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليُمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الرقى والتقدم والازدهار».

وتلقَّى الرئيس برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له، وأطيب تمنياتهم لمصر بالمزيد من الخير والأمان والاستقرار.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس «السيسى» أجرى، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، للتهنئة بعيد الأضحى، وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته لمصر وشعبها بكل السلام والتقدم والازدهار.

وتلقَّى الرئيس «السيسى» اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطينى محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأعرب الرئيس الفلسطينى عن خالص أمنياته بأن يُعيد الله العلى القدير هذه المناسبة على الشعب المصرى وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأعرب الرئيس عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة من أخيه الرئيس محمود عباس، متمنياً لفلسطين الشقيقة -حكومةً وشعباً- كل سلام وتقدُّم وازدهار.