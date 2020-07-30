صلاح عبد الله: "بدي العيدية حسب ظروفي المادية"

قال الفنان صلاح عبد الله، إن أجمل لحظات حياته تكون عند إعطائه العيدية لأبنائه، مشيراً إلى أن مبالغ العيدية تكون حسب ظروفه المادية، وتابع: "العيدية بقت مبالغ الآن وبتكون حسب ظروفي المادية".

وأضاف "عبد الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية نجوى إبراهيم، عبر القناة الأولى المصرية، أن العيدية لم تعد قاصرة على أبنائه فقط بل لكل أقاربه وأحبابه.

وتفاجأ "صلاح عبد الله"، بعرض البرنامج فيديو ليوم عقد قرانه، وعلق قائلاً: "أنا اليوم ده عيطت عياط.. وكان عياط مزيج بين التوتر والخوف من المستقبل والسعادة، أنا كل ما بفرح بعيط".

ولفت صلاح عبد الله، إلى أنه اختار يوم عقد قرانه في ذات اليوم الذي يحتفل فيه بعيد ميلاده لتكون ذكرى أجمل في حياته، وتابع: "لما اتجوزت كان عمري 34 سنة ومراتي كان سنها أقل مني بأكتر من 12 سنة".