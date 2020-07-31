محمود التهامي: نرجو السماح بعمل المنشدين لتضررهم الكبير بسبب كورونا

قال محمود التهامي، المنشد الديني، إن المنشدين الدينيين قد تأثروا كثيرا بأزمة كورونا والتي عصفت بكافة دول العالم، وطالب الكثيرون منهم بعودة العمل مرة أخرى خلال موسم عيد الأضحى الجاري كونه الموسم الأخير والفرصة الأخيرة لهم.

وأضاف "التهامي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن القوى الناعمة المصرية في خطر كبير، وهناك الكثير من المنشدين قد قاموا بتغيير أعمالهم نظرا لمنع أداء أعمالهم حتى لا يتفشى فيروس كورونا: "جميعهم في حالة يرثي لهم"، موضحا أنه ولولا تدخل مجلس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسي في إنهاء أزمة فيروس كورونا ما كانت لتمر تلك الأزمة الصعبة: "نرجو فتح المجال مع الأخذ بالأمور الاحترازية، وهيكون فيه تباعد وكمامات، بس الحفلات تستمر علشان فيه فئة كبيرة من العاملين بهذا المجال تعبانين بمعنى الكلمة، وفيه ناس مش عارفة تروح فين".

وأكد أنه يجب على الإنشاد الديني إعادة فتح أعمالهم مرة أخرى مع اتخاذهم للتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تأثر الكثير من الموسيقيين والمنشدين نتيجة فترة الإغلاق: "إحنا تعبنا بطريقة لا تتخيلوها"، مشيرا إلى أن المواسم الخاصة بالإنشاد الديني قد تأثرت بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة بسبب كورونا، وهو ما أثر على الجميع بلا استثناء.

وعرض المنشد محمود التهامى احتفالية بعيد الأضحى المبارك، وقام بإنشاد عدد من الأناشيد الدينية، وختم لقاءه بتكبيرات العيد.