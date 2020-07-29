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محمود التهامي: نرجو السماح بعودة عمل الموسيقيين والمنشدين.. "تعبنا"

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محمد متولي
08:59 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
المنشد محمود التهامي

المنشد محمود التهامي

قال محمود التهامي، المنشد الديني، إنه تخرج من جامعة الأزهر وحصل على ليسانس في اللغة العربية، وفي ذات الفترة كان يحضر كورسات مكثفة في دار الأوبرا المصرية حتى يتعلم المقامات الموسيقية وغيرها، وهو ما أفاده كثيرا في إنشاده الديني.

وأضاف "التهامي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه كلا من الإعلاميتين مفيدة شيحة ومنى عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أن اهتمامه بعلم النفس وسعيه لتعلمه كان له عظيم الأثر في تشكيله أثناء تعامله مع الناس، وساعده كثيرا في إيصال إنشاده لكل الدول، موضحا أنه ولولا تدخل مجلس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسي في إنهاء أزمة فيروس كورونا ما كانت لتمر تلك الأزمة الصعبة.

وأكد أنه يجب على الإنشاد الديني إعادة فتح أعمالهم مرة أخرى مع اتخاذهم للتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تأثر الكثير من الموسيقيين والمنشدين نتيجة فترة الإغلاق: "إحنا تعبنا بطريقة لا تتخيلوها".

وعرض المنشد محمود التهامى احتفالية بعيد الأضحى المبارك، وقام بإنشاد عدد من الأناشيد الدينية.

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