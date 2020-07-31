شيرين عبدالوهاب تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

هنأت المطربة شيرين عبدالوهاب، جمهورها بحلول عيد الأضحى المبارك، عبر حسابها على توتير.

وكتبت شيرين: "اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم.. عيد أضحى سعيد عليكم وينعاد عليكم بألف خير وصحة وسلامة على كل الدول العربية.. عيد الأضحى".

واحتفلت شيرين عبدالوهاب مؤخرًا بوصول أغنية "مشاعر" لـ 200 مليون مشاهدة، وكتبت "شيرين": "النهارده واحدة من أقرب الأغاني لقلبي وصلت لـ 200 مليون مشاهدة، وكل ده بسببكم وبسبب دعمكم ليا ولكل أغنية بقدمها ليكم من قلبي وبتوصل لقلوبكم.. شكرا ليكم".