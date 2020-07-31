"ممنوعة في 8 بلاد".. صلاة عيد الأضحى في الدول العربية بين الغلق والفتح

أضحت أخبار صلاة العيد هي الشغل الشاغل في الآونة الأخيرة للمسلمين في مصر، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك عقب إلغائها في عيد الفطر السابق، قبل أن تعلن الحكومة السماح بأداء صلاة عيد الأضحى من أحد المساجد الكبرى فقط، وبعدد محدود من المصلين، ما يعني منعها في عموم المساجد والساحات.

الدول العربية انقسمت فيما بينها حول صلاة العيد، منها من سمحت بأدائها، ومنها من نهجت تهج مصر في منعها خوفًا من انتشار فيروس كورنونا المستجد، وخاصة بعدما تقلصت أعداد الغصابات اليومية في الآونة الأخيرة.

دول سمحت بأداء صلاة العيد

- السودان

هناك بعض الدول سمحت لشعوبها بأداء صلاة العيد في جماعة، مثل السودان، حيث أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في الجوامع والساحات العامة، وفق شروط صحية محددة، بسبب جائحة كورونا.

- قطر

كما أعلنت السلطات القطرية، تفاصيل المرحلة الثالثة من تخفيف القيود التي فرضتها بسبب تفشي "كورونا"، وتشمل إعادة فتح عدد محدود من المساجد ومصليات العيد، لأداء صلاة عيد الأضحى، مع الأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة.

- فلسطين

ومن جانبها، قررت الحكومة الفلسطينية، إقامة صلاة عيد الأضحى، في الساحات العامة، كما شدد المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية خلال إقامة الصلاة بالساحات، واختصار مدة الخطبة.

- لبنان

وأصدرت دار الإفتاء اللبنانية، بيانا، أفاد بأنها ستقوم الصلاة الرئيسية في جامع محمد الأمين "بالعاصمة"، مع الالتزام بالشروط الصحية لأداء صلاة الأضحى وصلوات الجماعة في المساجد بالوضوء بالمنزل.

- الأردن

أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية، إقامة صلاة عيد الأضحى، في كافة جوامع المملكة، وفي المصليات التي ستقيمها الوزارة بالساحات العامة، مع الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة العامة.

- السعودية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر بيان في 13 يوليو الجاري، إقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام في الجوامع والمساجد المهيئة فقط، دون تحديدها، وأفادت الوزارة، الأحد، بتحديد مئات المساجد في مختلف أنحاء المملكة لأداء صلاة العيد.

- الكويت

وأيضًا قال المتحدث باسم الحكومة، طارق المزرم، في تصريح صحفي، إن مجلس الوزراء وافق على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع الالتزام بشروط وزارة الصحة في هذا الشأن.

دول منعت صلاة العيد

-المغرب

المغرب كانت من أوائل الدول التي أعلنت عن منع صلاة العيد، حيث أكدت وزارة الشؤون الإسلامية، في بيان، منع صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وجواز إقامتها في المنازل من دون خطبة، كإجراء احترازي.

- العراق

كما أعلنت وزارتا الداخلية والصحة، في بيان مشترك، فرض حظر تجوال شامل في البلاد، خلال عطلة عيد الأضحى، للحيلولة دون تفشي "الفيروس". وهو ما يعني منع الصلاة في عموم المساجد والساحات.

- الجزائر

وأيضًا قالت اللجنة الوزارية للفتوى، عبر بيان لها، إن صلاة عيد الأضحى تؤدى في البيوت جماعة أو فرادى ومن دون خطبة.

- سلطنة عمان

فيما قررت اللجنة العليا المكلفة بمواجهة "كورونا" الإغلاق التام بين محافظات السلطنة، إضافة إلى استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

- سوريا

بينما أعلنت وزارة الأوقاف السورية عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في محافظتي دمشق وريف دمشق؛ بسبب زيادة تفشي الوباء.

- البحرين

ومن جانبها قررت إدارة الأوقاف بالبحرين، قصر أداء صلاة عيد الأضحى على المنازل، مع رفع التكبيرات من كافة مساجد المملكة، كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس.

- الإمارات

أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، سيف الظاهري، في تصريح صحفي، أنه تقرر إقامة صلاة عيد الأضحى في المنازل، على أن تُبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة.