"الإفتاء": الجماعة ليست شرطا في صلاة العيد

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأيام العشرة التي نعيشها الآن هي الأيام التي عظمها الله سبحانه وتعالى وأقسم بها في سورة الفجر، عندما قال "الفجر وليالٍ عشر".

وأضاف عمران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذي يعرض عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام مميزة، وهو مضاعف في هذه الأيام، فإذا جاء اليوم التاسع وهو خير هذه الأيام، وهو يوم عرفة، والنبي أخبر بأن أفضل الأيام هو يوم عرفة".

وأردف، أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة، وأن الحج مقرون بالاستطاعة، ومن لم يستطيعوا الحج بسبب جائحة كورونا بعدما أخذوا بالأسباب فإنهم سيحصلون على الثواب التام من الله، وسيحفظ الثواب أكثر إذا استثمر الإنسان أمواله في جبر خواطر الناس.

وأشار، إلى أنه لا يشترط أداء صلاة العيد في المسجد أو جماعة، يعني أنه من الممكن تجميع أهل بيته والصلاة معهم شرط مراعاة الإجراءات الاحترازية.