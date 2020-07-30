طوارئ بالأوقاف: غلق المساجد حتى العصر وبث صلاة العيد من السيدة نفيسة

أعلنت وزارة الأوقاف حالة الطوارئ بداخلها لإحكام القبضة على المساجد اليوم وغد، وغلقها في ظل صلاتي عيد الأضحي المبارك والجمعة.

وتنقل شعائر صلاة عيد الأضحى، غدا، من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين بالأوقاف واقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم، دون حضور للمصلين أو المكبرين، ويقتصر الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم بأداء خطبة عيد الأضحى.

وتقام صلاة الجمعة بمسجد التلفزيون فقط بعدد محدود من العاملين بالتلفزيون، وخطيب الجمعة هو د. أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وموضوع خطبة الجمعة "يوم الأضحى يوم الكرم والعطاء"، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية، مع صلاة الجمعة ظهرًا بالمنازل، وعدم فتح المساجد ظهر الجمعة.

وتتولى الجهة المختصة بالهيئة الوطنية للإعلام الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة عملية التباعد أثناء صلاة الجمعة بمسجد التليفزيون.

تنسيق مع الأجهزة المسئولة لحظر الساحات وتنبيه على الأئمة لإغلاق المساجد

في سياق متصل، أكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف أن الوزارة غير مسئولة عن المصليات بالشوارع والطرقات ومهتمها قاصرة علي المساجد وغلقها ومنع اقامة صلاة بها في ظل قرارات التعليق، وسيكون هناك تنسيق مع الجهات المسئولة لرصد أي مخالفات للمصليات.

وشدد الغرفة على مديري الإدارات بالمحافظات، في منشور لها أنه علي الأئمة والعاملين في المساجد في كل المحافظات التواجد بالمساجد من فجر العيد، وكذا وقت خطبة العيد ويقتصر نقل التكبيرات من الإذاعة، وتغلق المساجد من بعد صلاه الفجر وحتى أذان العصر، ويرفع أذان الظهر نوازل.

توجيه بجمع جلود الأضاحي من المتبرعين.. وإدخال حصيلتها لصكوك الأضاحي

ونبهت الوزارة كذلك على العاملين بالوزارة جمع الجلود من المتبرعين على مستوي الجمهورية وعلي مديري الإدارات، التواصل مع تجار الجلود والتنسيق معهم لشراء ما يتم جمعه من جلود حتى لا تتعرض للتلف ولمدير الإدارة ومن يعاونه اتخاذ اللازم في البيع دون الرجوع إلي الوزارة حفاظا علي الوقت ونظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال أيام العيد، مع العلم أن حصيلة الجلود سوف تضاف إلى رصيد صكوك الأضاحي.

من جانب آخر، تدرس وزارة الأوقاف خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى.