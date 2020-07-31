فتوى للأزهر تحسم أزمة أذان المغرب وصيام المصريين ليوم عرفة

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إحدى الأذرع الشرعية لمشيخة الأزهر، عن سؤال لأحد المواطنين حول واقعة أذان المغرب أمس.

وورد إلى لجنة الفتوى السؤال التالي: سمعت الأذان من الإذاعة فأفطرت مباشرة، اعتمادا على أن الإذاعة تتحرى الدقة في مواعيد الأذان ، ثم تبينت أن الأذان وقع قبل الموعد الصحيح بخمس دقائق، فهل صومي صحيح؟

وقال المجمع: جرت العادة بمتابعة الإذاعة في مواقيت الصلاة عموما وفي أذان المغرب والفجر خصوصا؛ لما اعتاده الناس من تحرِّي الإذاعة للدقة في متابعة مواقيت الصلاة، فصارت الإذاعة بمثابة الإمام الذي يتابعه الناس في تحديد مواقيت الصلاة، وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين"، قال ابن الرفعة: "ووصف المؤذن بالأمانة؛ للاعتماد عليه في المواقيت"، فالناس مطالبون شرعا بمتابعة المؤذن، وحيث أخطأت الإذاعة في هذا العام فأذيع أذان المغرب من يوم عرفة قبل موعده بخمس دقائق تقريبا فتبين لجنة الفتوى بالأزهر حكم الصوم في هذا اليوم.اتفق الفقهاء على أن صوم يوم عرفة سنة، وثبت في الحديث أن صيامه يُكفِّر سنتين.

اختلف الفقهاء في صحة الصوم من أفطر قبل موعد غروب الشمس لعذر – والعذر هنا تقليد الإذاعة- فذهب داود الظاهري والحسن وعطاء إلى صحة الصوم ، وهو ما نختاره للأدلة التالية : قال تعالى : {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } [الأحزاب: 5].وعن أبي ذر الغفاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»وعن عمر بن الخطاب: أنه أفطر يوما في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وقد غربت الشمس، ثم جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا.وبناء على ما سبق: فإن صوم عرفة صحيح بإذن الله تعالى؛ لأن الناس قد قلدوا الإذاعة والمعهود عنها التحري والدقة في مراعاة المواقيت، ويعد هذا الخطأ نادرا ، والنادر في حكم المعدوم.