بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى من المسجد الحرام بمكة المكرمة

تنشر "الوطن" بثا مباشرا لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ويأتي حج هذا العام بشكل استثنائي لعدد محدود من الحجاج في ظل انتشار جائحة كورونا المستجد، حيث قررت السلطات السعودية حصر الحج هذا العام على حجاج الداخل من كافة الجنسيات من المقيمين في السعودية.

وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، بعد قضائهم يوم التروية، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام في مسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين، لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وكانت مناسك الطواف والسعي في يوم التروية قد اكتملت، ونُقل الحجاج على دفعات إلى مساكنهم المعقّمة في منى، قبل أن يباشروا السير إلى جبل عرفات على بعد 10 كيلومترات للوقوف على صعيد عرفات، أمس الخميس، وهو ركن الحج الأعظم ثم نفروا إلى مشعر مزدلفة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، أعلن اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات، وأداء شعائر الحج، مؤكداً فرض طوق أمني لضبط المخالفين.