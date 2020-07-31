سامح عبدالحميد يطرح "قلبك مع المصطفى" احتفالًا بعيد الأضحى المبارك

طرح المنشد الديني الفنان سامح عبدالحميد أغنيته الجديدة "قلبك مع المصطفى" على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى بعض الفضائيات الخاصة وذلك احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

وقال عبدالحميد لـ "الوطن" إنه صور كليب الأغنية عن طريق التصوير عن بعد بسبب جائحة كورونا مؤكدًا أن هذه الأغنية هي بداية ألبوم جديد ينوي تقديمه يجمع بين عدد من الأغاني الدينية والوطنية والرومانسية بالتعاون مع عدد من كبار الشعراء والملحنين مشيرًا أن أغنيته الجديدة تدعوا الشباب إلى قرأة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه القدوة الحسنة.

والأغنية من كلمات الشاعر وائل هلال والحان الموسيقار سامي الحفناوي وتوزيع محمد يسري واخراج محمد يوسف.