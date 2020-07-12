تفاعل كبير لحفلي "الحضرة" بعد استئناف ساقية الصاوي أنشطتها

عاد فريق "الحضرة" للإنشاد الدينى مجددًا على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي بعد عودتها لاستقبال الحفلات والجمهور من جديد بنسبة الـ25% في حفلين على مدار اليوم الساعة السادسة وفى الثامنة والنصف مساءً.

رحب "نور ناجح" مؤسس الفريق بالجمهور العائد بعد فترة الغياب ووعدهم ببرنامج حفل متجدد ومتنوع خاصة وأن الفريق – كما ذكر نور – استغل فترة الحظر لإنتاج قصائد وإعادة تلحين أناشيد جديدة لم يقدمها الفريق من قبل.

وقدّم الفريق مجموعة من الأغنيات الدينية والقصائد الصوفية ومنها "إلى باب الكريم، زهراء، القصيدة المحمدية وجمال الوجود، أعد لنا ذكر الأحباب، مدد يا سيدة، يارب صل وسلم عليه، الذكر".

الحضرة للإنشاد الصوفي هم فرقة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى.