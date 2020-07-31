نادي مستشاري قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى 

هنأ نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة، والمستشارين أعضاء مجلس الإدارة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، في بيان عنه: "نسأل المولى عز وجل أن ينعم الله علينا وعلى العالم أجمع بالسلم والسلام والأمن والأمان، وأن يحقق الشعب المصري ما يتمناه من ازدهار وتنمية ورخاء في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".