وزير التموين يتابع توافر اللحوم والسلع في الأسواق خلال عيد الأضحى

ترأس الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعمال غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين، والتي جرى تشكيلها لمتابعة أعمال المنشآت التموينية والأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود، للاطمئنان على انتظام العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وترفع غرفة العمليات المركزية تقريرًا لحظيًا بالموقف التمويني والرقابي في محافظات الجمهورية كافة.

وشدد المصيلحي على توافر جميع اللحوم الحية والطازجة والمبردة والمجمدة بجميع الشوادر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تعمل المجمعات يوم الوقفة وأول أيام العيد لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم، فضلا عن توافر السلع الأساسية وتشمل (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، المسلى، الدواجن، الأسماك، الفول، وغيرها من السلع الأساسية، واستمرار البيع بفروع جملة رئيسي على مستوى الجمهورية لتوفير السلع.