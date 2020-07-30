توافر السلع الغذائية وفتح المجازر مجانا في كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، توافر جميع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة في الأسواق، خاصة اللحوم في دلتا ماركت، ومنافذ القوات المسلحة، والجمعيات الاستهلاكية، مشيرا إلى توفير الوقود وأسطوانات الغاز.

وأضافت المحافظة، في بيان لها، أن مجازر المحافظة ونقاط الذبح الـ19، ستستقبل الأهالي لذبح أضاحيهم مجاناً، محذرة من الذبح بالشوارع، مؤكداً أنه سيتم تغريم المخالفين 500 جنيه، مناشدة المواطنين الالتزام بالتعليمات للحفاظ على نظافة الشوارع.

وشددت على غلق الشواطئ والمتنزهات، ومنع التواجد بها، مناشداً أهالي المحافظة الالتزام بالتعليمات.