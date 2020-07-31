رئيس القضاء الأعلى يهنئ السيسي بعيد الأضحى المبارك

بعث المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص برقية رئيس القضاء الأعلى " فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد التحية والإعزاز والتقدير، أتشرف بأن أتوجه لفخامتكم باسمي وبصفتي ممثلا للقضاء المصري رئيسا للسلطة القضائية، بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على سيادتكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم ويمنحكم موفور الصحة لرفعة شأن شعب مصر العظيم الوفي ليجني ثمار ما تقدمونه له من إنجازات في كافة الأصعدة في القريب العاجل إن شاء الله لتظل مصرنا الحبيبة عالية شامخة في ظل قيادة فخامتكم مؤكدين على إصرار القضاء المصري على تحقيق العدالة الناجزة لشعبنا الحبيب".