مطرانية سمالوط تفتح باب الزيارة لكاتدرائية "شهداء الإيمان" بقرية العور

أعلنت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، في محافظة المنيا، فتح باب الزيارة أمام جموع الأقباط لكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور (الشهداء الـ20 الذين تم ذبحهم على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015)، حيث يوجد مزار كبير يحوي رفات الشهداء بالإضافة إلى متحف مكشوف به ملابسهم ومتعلقاتهم التي كانت معهم أثناء الاستشهاد، علاوة على بانوراما مرئية توثق لحظة الاستشهاد وتحكي رحلة العثور على رفاتهم حتى وصولها إلى الكاتدرائية، فضلاً عن النصب التذكاري لهم.

وقالت المطرنية في بيان لها، إن المكان مجهز لاستقبال الرحلات والمؤتمرات سواء اليومية أو لعدة أيام حيث يوجد مبيت يسع لـ100 فرد بإقامة كاملة.

وأهابت المطرانية بالأقباط الزائرين الاهتمام الجاد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مثل "ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي"، مشيرة إلى أنه يفضل أن يتجنب الزيارة كل من يعاني من أعراض مرضية مثل "ارتفاع درجة الحرارة أو الشعال أو أي أعراض تنفسية" وذلك حماية ووقاية للجميع.