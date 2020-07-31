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محمود مسلم

سعر الدولار اليوم الجمعة 31-7-2020 في مصر

كتب:

الوطن
10:17 ص | الجمعة 31 يوليو 2020
سعر الدولار

سعر الدولار

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، في البنوك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 31 يوليو الحالي، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

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