الدولار يعاود الارتفاع أمام العملة التركية..ويسجل 6.97 ليرة

عاود سعر الدولار ارتفاعه، اليوم، أمام الليرة التركية ليسجل 6.97 ليرة، وارتفع سعر اليورو أيضًا إلى 8.19 ليرة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وذكرت صحيفة "تي 24" التركية، أن الوضع الاقتصادي في تركيا يزداد سوءًا حيث يقترب الدولار من 7 ليرات مرة أخرى، موضحة أنه اعتبارًا من اليوم، ارتفع سعر الدولار إلى 6.97 ليرة، وكذلك ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 8.19 ليرة تركية.

وشهد الدولار موجات من التقلبات في الأيام القليلة الماضية، حيث سجل الدولار مساء أمس الأول الاثنين، 6.96 ليرة تركية، وبعدها بعشرة دقائق هبط إلى 6.88 ليرة، بعد تأكيد الصحف التركية على استقرار الدولار صباح الاثنين عند سعر 6.48 ليرة تركية، واليوم يستقر عند 6.97 مرة أخرى.

وشهدت الأسواق التركية، اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب، وارتفع سعر الجرام من 684 ليرة إلى 720 ليرة.

وارتفعت أسعار الذهب بسبب الموجة الثانية التي تشهدها تركيا من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أثر بالسلب علي الاقتصاد التركي، وارتفع سعر الجرام عيار 21 من 684 إلى 720 ليرة.