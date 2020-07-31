مطرانية سمالوط: فتح أبواب زيارة دير جبل الطير اعتبارا من الإثنين

أعلنت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، في محافظة المنيا، فتح أبواب الزيارة كالمعتاد سنويا بكنيسة العذراء مريم بدير جبل الطير، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وقالت المطرانية، في بيان لها، إن ذلك يأتي بمناسبة اقتراب صوم العذراء، ومن أجل أن يتبرك الأقباط من المغارة الأثرية بالدير التي اختبأت بها العائلة المقدسة.

وأشارت المطرانية، إلى أن المكان مجهز لاستقبال الرحلات من "مبيت وطعام".

وأهابت المطرانية بالأقباط الزائرين الاهتمام الجاد، بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مثل "إارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي"، مشيرة إلى أنه يفضل أن يتجنب الزيارة كل من يعاني من أعراض مرضية مثل "ارتفاع درجة الحرارة أو الشعال أو أي أعراض تنفسية" وذلك حماية ووقاية للجميع.