الصحة العالمية تحذر من التجمعات في العيد : لا نريد سيناريو رمضان

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من زيادة خطر انتقال العدوى بسبب التجمعات الدينية واللقاءات الاجتماعية الحاشدة، محذرة من سيناريو مماثل حدث قبل بضعة أشهر في رمضان.

وقال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في بيان صحفي مشترك مع المكتب الإقليمي للمنظمة لأفريقيا: "بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر في مايو الماضي، أدت التجمعات لارتفاع كبير في عدد حالات شهر يونيو. ولذلك نترقب بقلق حلول عيد الأضحى المبارك، وندعو البلدان والمجتمعات المحلية على حد سواء إلى توخي مزيد من اليقظة والحذر.

وأوصت منظمة الصحة العالمية، بإلغاء التجمعات الدينية والاجتماعية الحاشدة المرتبطة بعيد الأضحى، لكن أي قرار في هذا الصدد ينبغي أن يستند لتقدير موحد للمخاطر، وينبغي أن يكون جزءا من نهج شامل تتبعه السلطات للتصدي للجائحة.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا إرشادات مُوجَّهة إلى البلدان والمجتمعات المحلية، بشأن تدابير الصحة العامة لمكافحة كوفيد-19 في عيد الأضحى.