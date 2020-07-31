مواطنو كفر الشيخ يذبحون الأضاحي في الشوارع: اللمة حلوة

ذبح مواطنون بمحافظة كفر الشيخ، الأضاحي أمام منازلهم وبالشوارع، على الرغم من قرار محافظ الأقليم، بفرض غرامة قدرها 500 جنيه على من يقوم بالذبح في الشوارع.

وتحولت شوارع بعض القرى لـ"سلخانات" لذبح لحوم الأضاحي بسبب ازدحام المجازر، وحرص عدد من أبناء المحافظة على ذبح الأضاحي في الشوارع وأمام منازلهم عقب صلاة عيد الأضحى.

ويعتبر بعض الأهالي، أن الذبح في الشوارع وأمام المنازل، عادة اعتادوا عليها منذ سنوات، مبررين ذلك بأن أهل بيوتهم وأطفالهم لابد أن يشهدوا الذبح، ليتعلموا هذه السنة المباركة، ومعاني التضحية، حسبما قال أحمد رجب، أحد الأهالي.

وقال رجب علي، إنه ورث عادة الذبح أمام منزله بإحدى قرى مركز الحامول، عن أجداده وآبائه: "كانوا بيدبحوا أمام المنزل علشان كلنا نتعلم نضحي، الأضحية لما بيتم ذبحها في المجازر، الأطفال مش بيشوفوها، وبهجتها بتروح، الأصل أننا بنضحي سنة وعلشان نعلم أولادنا التضحية والفداء".

وتشهد مجازر كفر الشيخ الـ19 زحاما وطوابير، خاصة في أول أيام العيد عقب أداء الصلاة مباشرة. تقوم معظم المجازر ونقاط الذبح بذبح الأضاحي للجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، كما تتولى ذبح الأضاحي للأهالي، بعدما جرى التنبيه على تواجد الأطباء البيطريين بالمجازر الـ19 المنتشرة في مدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين.

وأشار علي فتح الله، أحد اهالي كفرالشيخ، إلى أنه اعتاد الذبح في الشارع أول وثاني أيام العيد، حيث يحرص هو على ذبح أضحيته في اليوم الأول وعقب صلاة العيد مباشرة، وسط تواجد أقاربه، كما يحرص على ذبح أضحية والده في اليوم الثاني: "بندبح في البيت أمام المنزل، علشن نعرف نشفي اللحوم ونقطعها براحتنا ونوزعها على الغلابة، الجزار بيجي يدبحلنا في المنزل، وبيخد أجره وكمان بيخد لحوم".

فيما أوضحت سالي علي، أحد الأهالي، أنها اعتادت ذبح الأضاحي بعد وفاة زوجها، حيث تقف وسط أبنائها ويقومون بذبح الأضحية، ثم تقوم بعض النساء من جيرانها بتلطيخ أيديهن بالدم: "الدم خير.. الستات بتحط أيديها في الدم له فوائد كثيرة، واللمة حلوة، بحرص على الذبح في وسط ولادي علشان يتعلموا يضحوا، والدهم رحمة الله عليه، علمنا ندبح أمام المنزل، ولأن المجازر بتبقى زحمة وقلة بركة".

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، أنه سيجرى فتح المجازر الحكومية، لذبح الأضاحى للمواطنين والجمعيات الخيرية، وتوصيلها للمنازل بالسيارات المثلجة بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تيسيراً للاهالي، لمنع الذبح خارج المجازر .

وذكرت المحافظة، في بيان لها في وقت سابق، أنه جرى تكليف رؤساء المراكز والمدن بتشكيل لجان مشتركة مع الأوقاف والشباب والرياضة والجهات المعنية لتجميع التبرعات بجلود الأضاحى لصالح مركز الأورام ودعم الخدمات الطبية بمديرية الشئون الصحية ومرفق الإسعاف، وطبقاً للقانون والصالح العام.

وبحسب البيان، فأنه تقرر فرض 500 جنيه غرامة للذبح فى الشوارع، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، كما أكد البيان، على أنه جرى التنبيه على الحد من إجازات الأطباء البيطريين القائمين بالعمل في المجازر والمرور على مجازر المحافظة لتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل.