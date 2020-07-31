صرف 343 مليون جنيه للقطاعات المتضررة من كورونا

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنّ صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، يستكمل حاليا صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا، وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج، وأخرى، والتي تصل لـ342 مليونا و864 ألف جنيه لنحو 295 ألفا و915 عاملا، في 3248 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح سعفان، أنّ الإعانات تأتي بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ولفت الوزير إلى أنّه بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام)، جرى صرف 203 ملايين و697 ألف جنيه، لـ196 ألفا و309 عمال يعملون في 3050 منشأة.

أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام)، جرى صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ76 ألفا و675 عاملا، يعملون في 97 منشأة، وصرف 40 مليون و447 جنيها لـ22 ألفا و931 عاملا، يعملون في 101 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد سعفان أنّه جرى وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة، خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات للاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها للصندوق، والذي بدوره يراجعها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.