مجموعة عمل من الزراعة والقوى العاملة لدراسة أوضاع العمالة غير المنتظمة

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بالوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وبحث الوزيران وضع آليات للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في قطاعات الزراعة المختلفة، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين تكون مهمتها دراسة وتوصيف أوضاع هذه العمالة وتنظيم اجتماعاتها بصفة دورية، لاستحداث الآلية والمقترحات التي يمكن من خلالها توفير الرعاية اللازمة لها.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة في كل قطاعات الدولة من مختلف الوزارات، وتوفير الدعم اللازم من أجل توفير حياة كريمة لها.

من جانبه رحب القصير بوزير القوى العاملة، وأثنى على الجهود التي تقوم بها الوزارة في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة وبحثها الدائم عن كل السبل التي يمكن توفيرها لرعايتها ومساندتها على مواجهة أعباء الحياة.

من جانبه أوضح وزير القوى العاملة أن اهتمام الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة برعاية تلك الفئة بشكل رئيسي وتوفير قاعدة بيانات صحيحة يمكن الاعتماد عليها من أي جهة في مختلف قطاعات الدولة ومنها قطاعات الزراعة المختلفة لتوفير لها الحماية الاجتماعية والصحية باعتبارها فئة تستحق الرعاية.

وأضاف سعفان أن العمالة غير المنتظمة تحتاج تكاتف جميع الوزارات والجهات المعنية وتقديم خدمات ملموسة لمن تم تسجيلهم من العمالة الحقيقية الموجودة في مواقع العمل في مختلف القطاعات، الأمر الذي يسهم في تشجيع باقي فئات العمالة غير المسجلة السعي للحصول على أوجه الرعاية المقدمة لمن حصل عليها.

في ختام اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة فيما بين الوزارات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، وذلك عقب ظهور نتائج اللجنة المشكلة فيما بين وزارتي الزراعة والقوى العاملة.