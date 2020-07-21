وزيرا القوي العاملة والزراعة يبحثان آلية رعاية العمالة غير المنتظمة

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، السيد القصير وزير الزراعة، بديوان عام وزارة الزراعة، لبحث ووضع آليات للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في قطاع الزراعة والقطاعات المختلفة على مستوى الوزارات المعنية.

وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين تكون مهمتها دراسة وتوصيف أوضاع هذه الفئة بقطاع الزراعة، والثروة السمكية، والحيوانية، والداجنة، وتنظيم اجتماعاتها بصفة دورية، لاستحداث الآلية والمقترحات التي يمكن من خلالها توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة باعتبارها الأولى بالرعاية.

جاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة في كل قطاعات الدولة من مختلف الوزارات، وتوفير الدعم اللازم لها ليحيوا حياة كريمة.

فى بداية اللقاء، رحب القصير بوزير القوى العاملة، وأثنى على الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم ورعاية العمالة غير المنتظمة وبحثها الدائم عن كل السبل التي يمكن توفيرها لرعايتها ومساندتها على أمور الحياة.

من جانبه، أوضح وزير القوي العاملة، أن اهتمام الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة برعاية تلك الفئة بشكل رئيسي وتوفير قاعدة بيانات صحيحة يمكن الاعتماد عليها من أى جهة فى مختلف قطاعات الدولة والتي ومن قطاع الزراعة والصيد، لتوفير الحماية الاجتماعية والصحي باعتبارها الفئة الأولى بالرعاية، مؤكدا أن حرص الوزارة على ضرورة توفير آلية لرعاية العمالة غير المنتظمة بكافة مسمياتها المهنية والتي لن تتأتى إلا من خلال دراسة أوضاع وظروف ومواصفات العمالة التي تعمل في تلك القطاعات.

ولفت سعفان إلى أن العمالة غير المنتظمة تحتاج إلي الرعاية من كل الجهات المعنية مما يدعو إلى ضرورة التكاتف فيما بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتوفير تلك الرعاية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بتقديم خدمات ملموسة لمن تم تسجيلهم من العمالة الحقيقية الموجودة في مواقع العمل في مختلف القطاعات، الأمر الذي سوف يسهم في جعل باقى فئات العمالة غير المسجلة للسعي للحصول على أوجه الرعاية المقدمة لمن حصل عليها.

ونوه وزير القوى العاملة إلي أهمية دور الجمعيات الزراعية والخاصة بالصيادين التى تتبع وزارة الزراعة فى رعاية العمالة غير المنتظمة والتي يمكن من خلال تعاون إدارات العمالة غير المنتظمة في مديريات القوى العاملة مع تلك الجمعيات توفير قاعدة صحيحة يمكن الاعتماد عليها عند تنظيم وتوفير الرعاية اللازمة لتلك الفئة وتوجيهها.

في ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة فيما بين الوزارات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، وذلك عقب ظهور نتائج اللجنة المشكلة فيما بين وزارتي الزراعة والقوي العاملة.