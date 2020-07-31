رئيس التحرير

محمود مسلم

بث مباشر.. شعائر الحج من المشاعر المقدسة

كتب:

محمد عزالدين
10:57 ص | الجمعة 31 يوليو 2020
أرشيفية

أرشيفية

تعرض "الوطن" بثا مباشرا  لشعائر الحج من المشاعر المقدسة في أولى أيام التشريق.

وجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب ومرافق المسجد الحرام بوضع مسارات افتراضية بالملصقات الأرضية المؤقتة التي تهدف إلى تنظيم مسارات دخول حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم لتضمن من خلالها تطبيق التباعد المكاني بين الحجيج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الأمنية.  

اقرأ المزيد:

تعرف على مناسك المسلمين في يوم الحج الأكبر

وزير الحج السعودي يعلن نجاح تصعيد "الحجيج" إلى عرفات

وزارة الحج: لم نسجل أي إصابة بكورونا حتى الآن بين ضيوف البيت الحرام

خيارات المتبرعين بأموال الحج بين تحيا مصر والمستشفيات.. المهم الثواب

"الإفتاء" توضح 6 واجبات على كل مسلم خلال فريضة الحج

صور.. مسجد نمرة شاهد على الحج منذ 1400 سنة