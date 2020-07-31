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محمود مسلم

كورنيش السويس خال من المواطنين

كتب:

سيد نون
12:01 م | الجمعة 31 يوليو 2020
كورنيش السويس خالى من المواطنين

كورنيش السويس خالى من المواطنين

خلا كورنيش السويس الجديد في الصباح الباكر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك من المواطنين، حيث كان يشهد زاحما صباح يوم العيد. 

فيما شددت قوات الأمن في السويس، بقيادة اللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، الإجراءات الأمنية لمنع تواجد السيارات نهائيا ومنع أي تجمعات من المواطنين، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بمنع أى تجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية.

وتواجد رئيس مباحث قسم شرطة السويس، الرائد أحمد الفولي، بالطرق والشوارع لمنع تجمعات بالكورنيش أو الحدائق تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

فيما شهدت شوارع السويس حالة من الهدوء التام وانتشار رجال المرور في الشوارع الرئيسية والميادين، لتسير حركة سير السيارات في أول أيام عيد الأضحى المبارك. 

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