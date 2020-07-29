أول أيام عيد الأضحي.. نجوم الغناء الشعبي يجتمعون في أول حفل "أون لاين"

يستعد عدد من نجوم الأغنية الشعبية لتقديم أول حفل "أون لاين" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، يوم الجمعة المقبل والموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقد أعلن المطرب الشعبي أحمد شيبة، عبر "إنستجرام" أسماء نجوم الغناء المشاركين في الحفل، وهم عبدالباسط حمودة، أحمد عدوية، طارق الشيخ، وأحمد شيبة.

وكتب "شيبة": "العيد غير مع "شعبي نايت" استنونا أول أيام العيد الساعة 10 مع عبدالباسط حمودة، أحمد شيبة، أحمد عدوية وطارق الشيخ.

ويعتبر هذا الحفل هو أول حفل غنائي شعبي "أون لاين"، يجمع نجوم الأغنية الشعبية في مصر.