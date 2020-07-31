فيتنام تسجل أول حالة وفاة بكورونا

سجلت فيتنام، اليوم، أول حالة وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، أنّ حالة الوفاة لرجل (70 عاما) توفي في مدينة "هوي أن" بعد نحو 3 أسابيع من نقله لأحد المستشفيات.

وأعلنت فيتنام تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اليوم في أكبر حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ بدء الجائحة في أواخر يناير الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الأوسط".

وفي الفلبين، قرر الرئيس رودريجو دوتيرتي، اليوم، استمرار القيود المتعلقة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في العاصمة "مانيلا" حتى منتصف أغسطس المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية .

وأعلن دوتيرتي، أنّ الدولة ستوفر لقاحات بالمجان لمكافحة موجة التصاعد في الحالات التي أربكت العاملين في مجال الرعاية الصحية حيث سجلت الفلبين هذا الشهر أكبر قفزة يومية في عدد الوفيات في جنوبي شرق آسيا وأكبر زيادة في يوم واحد في حالات الإصابة المؤكدة.

ووضعت السلطات الفلبينية، العاصمة والأقاليم الواقعة إلى الجنوب منها تحت الحجر الصحي المجتمعي العام إلى جانب تطبيق القيود على حركة كبار السن والأطفال والقدرة التشغيلية للمؤسسات التجارية.