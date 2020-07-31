ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار بسبب بيانات أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسط مؤشرات بتحقيق أفضل أداء شهري للذهب، فيما واصل الدولار انخفاضه بعد بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا، وفقا لما ذكرته وكاة الأنباء العمانية الرسمية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1967.53 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن أوقف سلسلة مكاسب استمرت على مدى 9 جلسات أمس الخميس بينما صعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1961.30 دولار.

وقفزت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.57% أي ما يوازي 30 دولارا إلى 1997.50 دولار للأوقية، وزاد السعر الفوري للمعدن النفيس 1.02% أي ما يعادل 19.9 دولار إلى 1976.63 دولار للأوقية.

ويتجه المعدن الأصفر النفيس لتحقيق مكاسب بنحو 10% حتى الآن هذا الشهر، وهو أكبر ارتفاع له منذ فبراير 2016، كما يستعد المعدن لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الثامنة على التوالي.

وارتفعت أسعار الفضة بواقع 0.3% إلى 23.62 دولار للأوقية، وتمضي على مسار تسجيل أفضل أداء شهري على الإطلاق بارتفاع يصل إلى 30%.

وتراجع الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين متجها لتسجيل أسوأ أداء شهري في 10 سنوات، ما يقلص تكلفة المعدن الثمين للمستثمرين من أصحاب العملات الأخرى.

وعلى صعيد البيانات، شهد الاقتصاد الأمريكي أكبر انكماش منذ عقود بين أبريل ويونيو في وقت تكافح فيه البلاد تداعيات عمليات الإغلاق بسبب "كوفيد-19"، ما يشير إلى عمق وشدة الركود الناجم عن الوباء.

وأشارت وزارة التجارة الأمريكية، في تقرير حديث، إلى أنّ الاقتصاد الأمريكي انكمش بمعدل سنوي قدره 32.9% في الربع الثاني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان هذا أكبر انخفاض منذ بدأت الحكومة الاحتفاظ بالسجلات عام 1947، كما أظهرت سجلات وزارة العمل أنّ عدد طلبات إعانات البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 1.43 مليون خلال الأسبوع الماضي وسط عودة ظهور لحالات الإصابة بكوفيد-19، عقب زيادة في الأسبوع السابق.

وتضرر الدولار أيضا، إذ أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر أن تجرى في الثالث من نوفمبر المقبل.