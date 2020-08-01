الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة والشبورة.. والعظمى بالقاهرة 36

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ونزول شبورة مائية صباحا.

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد السواحل الشرقية، مع نزول الشبورة المائية صباحا، والطقس مائل للحرارة معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

توقع خبراء الأرصاد، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.

وتوقع الخبراء، أن يسود ليلا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدلا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، ومطروح العظمى 30 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 والصغرى 26، وقنا العظمى 44 والصغرى 28، والاقصر العظمى 45 والصغرى 30، وأسوان العظمى 46 والصغرى 31.