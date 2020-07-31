كشف ملابسات اختطاف شخص بالقاهرة ومساومة أهله نظير دفع فدية مالية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (موظف - مقيم بدائرة القسم) بغياب نجله (فنى شبكات - مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما بتاريخ أمس ، وفى وقت لاحق تلقى إتصالاً هاتفياً من هاتف نجله أبلغه خلاله المتصل باختطاف نجله المذكور وساومه لدفع مبلغ مالى 150 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائقان - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه حال تواجدهم بمنطقة المحاجر بدائرة مركز شرطة شبرامنت بالجيزة، وعثر بحوزتهما على (الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه) والمستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما وأقرا بأنه نظراً لسابقة قيام المجني عليه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالى (150 ألف جنيه) بدعوى شراء قطعة آثار فخططا لإختطافه لمساومة أهليته على دفع المبلغ المالى المشار إليه. وفى سبيل ذلك قاما باستدراجه عقب الاتصال به هاتفيا والاتفاق معه على التقابل بالمنطقة محل الضبط بدعوى إنهاء الخلاف بينهم ودياً وأقرا بأنهما كانا فى سبيلهما لإحتجازه بذات المنطقة وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بذات المبلغ.