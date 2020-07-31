القاهرة والجيزة تخصصان أرقام ساخنة لتلقي شكاوى الذبح بالشوارع

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عن تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى المبارك، ومنها الذبح في الشوارع مع إعلان حالة الطوارئ في كل مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطري بتكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة وإنشاء غرفة عمليات لتلقي البلاغات على مدار اليوم وتخصيص أرقام تليفونات "23646120 - 23649474" لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات.

وفى سياق متصل، أعلنت محافظة الجيزة عن تخصيصها عددا من الأرقام لاستقبال الشكاوى من المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، بجانب الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء رقم 16528.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه يمكن لأي مواطن الابلاغ عن شكوى أو مخالفة أو الذبح بالشوارع من خلال غرفة عمليات المحافظة على ارقام 35863004 و35869193 و35869371 أو من خلال الخط الساخن 114.

يأتي ذلك ضمن الاهتمام الذي توليه محافظة الجيزة، لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها، ضمن خطة المحافظة لتقديم خدمة أفضل جميع المواطنين في مختلف الأحياء والمراكز.