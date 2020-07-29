التنمية المحلية: 10تعليمات للمحافظين خلال عيد الاضحى المبارك

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة استعدت بالتنسيق مع المحافظات لاستقبال عيد الاضحى المبارك وخلال بإعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات فترة العيد للقطاعات الخدمية ورؤساء الأحياء والتشديد على قيادات المحليات والوحدات المحلية على المتابعة الدورية لكل الملفات .

وـضاف "قاسم" لـ "الوطن"، أن غرفة عمليات الوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات تنفيذ تعليمات الوزارة وكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنها، -عدم السماح بفتح الشواطئ العامة -استمرار غلق الحدائق والمتنزهات العامة فترة العيد-عدم السماح بأى مخالفات بناء وإزالتها على الفور مع إحالة المخالف للنيابة العسكرية-الحفاظ على نظافة الشوارع والبيئة -ازالة تراكمات القمامة اولا باول -عدم السماح بأى أعمال ذبح بالشوارع وتحرير محاضر وتغريم المخالفين

-إزالة أي اشغالات على الفور والحفاظ على المظهر الحضارى -التشديد على السائقين بعدم التلاعب بالأجرة فترة العيد من خلال جهاز السرفيس -تكثيف الحملات للتأكد من سلامة السلع وتحديدا محلات الجزارة- متابعة غلق المحال والكافيهات فى المواعيد المحددة - عدم السماح بأى تجمعات تضر بالمواطنين