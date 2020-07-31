كوريا الجنوبية: وصول أول قمر اصطناعي للاتصالات العسكرية إلى المدار

أعلنت إدارة برنامج شراء مستلزمات الدفاع، اليوم، أن أول قمر صناعي للاتصالات العسكرية لكوريا الجنوبية وصل بنجاح إلى موقعه النهائي في المدار الجغرافي الثابت بعد 10 أيام من إطلاقه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وذكرت الإدارة، أن القمر الصناعي "أناسيس - 2" الذي تم إطلاقه في الأسبوع الماضي من فلوريدا على صاروخ "فالكون 9" الذي صنعته شركة الفضاء الأمريكية التجارية "سبيس إكس" وصل إلى الموقع في مدار ثابت على بعد حوالي 36 ألف كيلومترا فوق الأرض.

وأشارت إدارة برنامج شراء مستلزمات الدفاع، إلى أن الجيش الكوري الجنوبي سيسيطر على النظام في أكتوبر المقبل بعد أن تقوم شركة "إيرباص للدفاع والفضاء" باختبار وظائفه وقابليته للتشغيل.

وبالإطلاق الناجح للقمر الصناعي "أناسيس - 2"، أصبحت كوريا الجنوبية العاشرة في العالم لامتلاك قمر صناعي للاتصالات للأغراض العسكرية فقط.

وتابعت إدارة برنامج شراء مستلزمات الدفاع قائلة، إنه من المتوقع أن يعزز القمر الصناعي بشكل كبير قدرة الجيش على التعامل مع الحرب التي تتمحور حول الشبكة، مشيرة إلى زيادة قدرة إرسال البيانات وقدرات مكافحة التشويش.

وسيتم وضع القمر الصناعي تحت التقييم التشغيلي النهائي بحلول نهاية العام الجاري.